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روسيا تعلن إحباط مخطط تخريب

جنود من الجيش الروسي (أرشيفية)
26 أكتوبر 2023 22:20

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه قتل رجلاً خلال إحباطه ما وصفه بأنه أحدث مخطط قتل وتخريب ضد الجيش الروسي.
وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن الجهاز الأمني «حيّد» مشتبهاً به خلال محاولة اعتقاله إثر كشف مخطط لتفجير مبنى تجنيد للجيش الروسي في مدينة «تفير» الواقعة على بعد 150 كيلومتراً شمال غرب العاصمة موسكو.
وفتحت روسيا، الخميس أيضاً، تحقيقاً في قضية إرهابية مع رجل مولود في أوكرانيا اعتقل في وقت سابق هذا الأسبوع بتهمة محاولة تسميم العشرات من الطيارين العسكريين الروس.
وقال المحققون إن الرجل، البالغ 33 عاماً، قام بتسليم حلويات وزجاجات دس فيها السم إلى حفل في مدرسة طيران عسكرية في منطقة «كراسنودار» بجنوب روسيا.
وأضافت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، أن الرجل قام بـ«تنظيم تسليم سلع وحلويات تحتوي على جرعات سموم كبيرة من منتج طبي» وذلك «بنية القتل».
والمشتبه به مولود في مدينة ميليتوبول في جنوب أوكرانيا، لكنه يعيش في روسيا منذ عام 2015.
وذكرت صحيفة «كوميرسانت»، نقلاً عن ضباط أمنيين لم تكشف هوياتهم، أن المحققين يعتقدون أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية وراء المخطط.
وسبق أن اتهمت موسكو، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء اغتيال المدون الروسي مكسيم فومين، المعروف أيضاً باسم فلادلين تاتارسكي، في أبريل الماضي، إضافة إلى محاولة اغتيال الكاتب زاخار بريليبين في مايو.
ويعتقد أيضاً أن كييف أعطت الأمر بتفجير سيارة الناشطة الروسية داريا دوغينا وقتلها في أغسطس 2022.
لكن كييف تنفي مسؤوليتها عن تلك العمليات.

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المصدر: وكالات
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