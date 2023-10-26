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وصول 350 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

وصول 350 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية
27 أكتوبر 2023 00:58

روما (وكالات)

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وصل قارب يقل المئات من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بعد أيام عدة من استقبال أعداد مهاجرين قليلة نسبياً.
وقالت السلطات إن القارب الذي يقل 347 شخصاً، رسا في ميناء الجزيرة خلال الليل. 
ويتردد أن مهربي البشر حصلوا على «8400 دولار» مقابل هذه الرحلة. 
ويشار إلى أن قرب لامبيدوسيا من أفريقيا يجعلها نقطة دخول مهمة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ولكن غالباً ما يلقى المهاجرون حتفهم أثناء القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة.  
وكان أكثر من 5000 مهاجر قد وصلوا لامبيدوسا خلال يوم واحد مطلع سبتمبر الماضي. وينخفض العدد بصورة كبيرة منذ ذلك الحين. 
وأرجعت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تراجع أعداد المهاجرين إلى سياسات حكومتها. 
وقالت ميلوني للبرلمان في روما أمس الأول «العمل الذي قامت به حكومتنا بدأت تظهر نتائجه»، مضيفة أن هذا الشهر سجل أول انخفاض في عدد المهاجرين غير الشرعيين.

لامبيدوسا
جزيرة لامبيدوسا
المهاجرون
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
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