أوكرانيا تعلق ممر الحبوب الجديد مؤقتاً

كييف (وكالات)

أعلنت شركة بارفا إنفست الاستشارية ومقرها كييف، أمس، أن أوكرانيا علقت استخدام ممرها الجديد لنقل الحبوب عبر البحر الأسود بسبب ما تعتبره مخاطر عسكرية.

وأضافت الشركة الاستشارية على تطبيق «تيليجرام»: «نود إبلاغكم بتعليق حركة السفن من وإلى الموانئ مؤقتاً، وسيسري الحظر الحالي في 26 أكتوبر ومن المحتمل تمديده».

وذكرت الشركة أنه تم بالفعل تعليق الممر لمدة يومين بناء على طلب من الجيش الذي أشار إلى وجود تهديدات متزايدة في المنطقة. وفتحت أوكرانيا «ممراً إنسانياً» للسفن المتجهة إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية في أغسطس الماضي بعد انسحاب روسيا من اتفاق يضمن تصدير الحبوب الأوكرانية المنقولة بحراً.

وقال مسؤول زراعي كبير في وقت لاحق إن الطريق سيستخدم أيضاً لشحن الحبوب.

ويقول مسؤولون أوكرانيون ومصادر في قطاع الشحن إن أكثر من 40 سفينة شحن دخلت الممر حتى الآن، وغادر 1.5 مليون طن من البضائع الموانئ البحرية الأوكرانية عبر الممر.