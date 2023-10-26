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اجتماع بريطاني طارئ لبحث استراتيجية للتعامل مع الصراع في غزة

فلسطينيون قبالة منازل دمرها القصف في مخيم رفح للنازحين (أ ف ب)
27 أكتوبر 2023 00:58

لندن (الاتحاد) 

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أفاد أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني لراديو تايمز، بأن بريطانيا عقدت اجتماعاً للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة البريطانية، لبحث استراتيجيتها ونهجها تجاه الصراع في غزة.
وتضغط بريطانيا من أجل هدنة إنسانية للصراع، ومن أجل أن يتمكن البريطانيون في غزة من المغادرة بأمان.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الأول، إنه يدعم هدنة إنسانية في الصراع الدائر في غزة، للسماح بالدخول الآمن للمساعدات إلى المدنيين، لكنه يرفض الوقف الشامل لإطلاق النار.
وطالب رئيس الوزراء بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ومساعدة البريطانيين على مغادرة غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الذين يحتاجونها.
وقال سوناك للمشرعين في جلسة نقاش أسبوعية للبرلمان: «ندرك أنه لحدوث كل ذلك، يجب أن تكون هناك بيئة أكثر أماناً، وهو ما يتطلب بالطبع فترات توقف محددة، لكن لا أتحدث عن وقف إطلاق النار على نحو تام».
وأضاف أن بريطانيا ناقشت مع دول أخرى يوم الثلاثاء في الأمم المتحدة هدنة إنسانية محتملة.

بريطانيا
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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