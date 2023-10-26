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الكرملين يدعو لمواصلة الجهود للتوصل إلى قرار أممي متوازن بشأن الوضع في غزة

أطفال نازحون يفترشون الأرض في مخيم بجنوب غزة (أ ف ب)
27 أكتوبر 2023 00:58

موسكو (الاتحاد) 

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أكد الكرملين، أمس، أن الجهود للاتفاق على قرار متوازن للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة يجب أن تستمر، معتبراً أن من الخطأ أن يدين أي قرار من هذا النوع طرفاً واحداً فحسب.
جاء ذلك، بعد يوم من استخدام روسيا والصين حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أميركي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك بشأن الصراع في غزة من خلال الدعوة إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ووقف تسليح الفصائل المسلحة في قطاع غزة.
ولم يحظ نص منافس صاغته روسيا ويدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وسحب الأمر الإسرائيلي للمدنيين في غزة بالانتقال جنوباً قبل هجوم بري في الحصول بالحد الأدنى من الأصوات لتأييده.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: «نحتاج لمواصلة جهودنا، ونحتاج لبذل جهد من أجل التوصل لخيار متوازن، ونحن مقتنعون بأن خيارنا كان أكثر توازناً».
وأضاف: «يتعين أن ندعو لوقف إطلاق نار، ولا يمكننا التنديد بأفعال طرف واحد فحسب، وينبغي أن يكون القرار متوازناً، وأن نواصل الجهود الدبلوماسية هنا».
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول، من أن الصراع قد يمتد إلى خارج منطقة الشرق الأوسط، قائلاً إن من الخطأ معاقبة النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء على جرائم ارتكبها آخرون.

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