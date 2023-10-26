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الأمم المتحدة: 42 قتيلاً ومصاباً وآلاف النازحين جراء الإعصار تيج في اليمن

الأمم المتحدة: 42 قتيلاً ومصاباً وآلاف النازحين جراء الإعصار تيج في اليمن
27 أكتوبر 2023 00:58

عدن (الاتحاد) 

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، أن الإعصار تيج الذي ضرب عدداً من المحافظات في جنوب وشرق اليمن في الآونة الأخيرة تسبب في مقتل اثنين وإصابة 40 شخصاً مع إجبار أكثر من 13 ألفاً على النزوح، أغلبهم أطفال، وتضرر مئات المنازل.
وبحسب بيان مقتضب لليونيسف على منصة «إكس»، كانت محافظة المهرة شرق البلاد الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان الأكثر تضرراً جراء الإعصار إذ سقط قتيلان وأصيب 40 آخرون، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 11900 بينهم 6188 طفلاً. وأشارت إلى أن الإعصار تسبب في نزوح 1400 بينهم 728 طفلاً في محافظة حضرموت، فيما ألحق أضراراً بما يصل إلى 500 منزل في أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي.
في غضون ذلك، قالت السلطات المحلية وسكان إن مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت تعرضت لأضرار كبيرة من الإعصار تيج.
وتقطعت السبل بالأهالي نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة كما تدمرت منازل.
وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إنه لم يسقط قتلى جراء الإعصار حتى الآن.

الأمم المتحدة
اليمن
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
اليونيسف
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