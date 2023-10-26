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«الشُعبة البرلمانية»: الإمارات وطن المحبة والسلام

علي النعيمي يلقي كلمة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي (من المصدر)
27 أكتوبر 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشُعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة أمام الجمعية الـ147 للاتحاد المنعقدة في جمهورية أنغولا «نجتمع في الجمعية العامة للاتحاد تحت عنوان يجمعنا وهو (العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية)، لقد ارتضينا جميعاً أن ننتمي إلى هذا الاتحاد، وارتضينا بنظامه الأساسي وبقيمه ومبادئه التي تقوم على أساس صناعة السلام ودعم الديمقراطية وتبني الحوار نهجاً أصيلاً لحل الخلافات، ولكن ما شاهدناه في اجتماع هذه الجمعية وما سبقها أننا نأتي لا لكي نكون جزءاً من الحل، ونتشارك ونقدم حلولاً لأزمات العالم وأزمات شعوبنا، ولكن نأتي لكي نسجل مواقف نزايد فيها على بعضنا البعض».
وقال معالي الدكتور علي النعيمي: «جئتكم من الإمارات، وطن المحبة والسلام والتعايش والشراكات الإيجابية، لدينا إيمان عميق بأن السلام يجلب الخير للجميع، وأن الخلافات والأزمات لا منتصر فيها، بل في النهاية، الجميع خاسر، ولذلك أناشدكم بنداء صادق، دعونا نرتفع حول الخلافات، دعونا نكن دائماً جزءاً من الحل، دعونا نكن أدوات تجمع ولا تفرق، نحن الآن نعيش أزمات، منها أزمة فلسطين في غزة، وأزمة في أوكرانيا، وأزمات أخرى».
وتقدم في ختام كلمته بالشكر لجمهورية أنغولا، برلماناً وقيادة وشعباً، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والأمين العام على تنظيم اجتماع الجمعية الـ147 للاتحاد في العاصمة لواندا.
حضر اجتماع الجمعية وفد الشُعبة البرلمانية الإماراتية كل من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
إلى ذلك، ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشُعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيس فريق الاتحاد المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، حيث جرى بحث آخر التطورات بشأن الأزمة، وسبل تحقيق السلام وفقاً للشرعية الدولية، ومقررات الأمم المتحدة، ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي.
كما شارك مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة الشُعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة في أنغولا.
كما شاركت ميرة سلطان السويدي وخالد عمر الخرجي، عضوا مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد.

علي راشد النعيمي
الإمارات
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية
الاتحاد البرلماني الدولي
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