أوكرانيا تأمر بإجلاء الأطفال من مناطق في شرق البلاد

أمرت السلطات الأوكرانية، الخميس، بإجلاء الأطفال من عشر مناطق تقع بالقرب من بلدة «كوبيانسك»، في شمال شرق البلاد.

وأعلنت كييف، عبر تطبيق تلغرام، أنّ «الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف تخطّط لإجلاء الأطفال بشكل إجباري من عشر مناطق في قطاع كوبيانسك».

وفي المجموع، سيطال هذا الإجراء حوالى 275 قاصراً، بما في ذلك في كوبيانسك نفسها.

كانت السلطات الأوكرانية نفّذت أولى عمليات إجلاء المدنيين حول كوبيانسك في أغسطس الماضي، في مواجهة تقدّم قوات موسكو التي تبعد مواقعها حوالى عشرة كيلومترات عن المدينة.

وجدّد فيتالي باراباش، رئيس الإدارة العسكرية في «أفدييفكا»، تأكيده على أنّ «الوضع ليس سهلاً» بالنسبة للجيش الأوكراني والبلدة.

من جانبه، أكد الجيش الأوكراني، في تقريره الصباحي، أنّ جنوده «يتمسّكون بقوة بالدفاع» في «أفيدييفكا».

وأشار إلى أنّ وحداته صدّت 13 هجوماً روسياً على كوبيانسك.