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وزير خارجية الصين يلتقي وزير الخارجية الأميركي في واشنطن

وزير الخارجية الصيني يلتقي وزير الخارجية الأميركي في واشنطن
27 أكتوبر 2023 11:37

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بداية زيارة لواشنطن إن الخلافات بين الولايات المتحدة وبلاده تحتاج إلى حوار "متعمق" و"شامل" لتحقيق استقرار العلاقات.وأضاف وهو بجوار نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن البلدين تتشاركان في مصالح مهمة وتحديات يحتاجان لحلها معا.

وتابع قائلا  "لذلك الصين والولايات المتحدة تحتاجان إلى الحوار. لا يتعين علينا فقط أن نستأنف الحوار بل يجب أن يكون حوارا متعمقا وشاملا".
ورد بلينكن بالقول "أتفق مع ما قاله وزير الخارجية".

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وقبل تحدث وانغ قال بلينكن إنه يتطلع لإجراء محادثات بناءة مع نظيره الصيني. وخلال الاجتماع عبر بلينكن عن تعازيه لنظيره في وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ.
ومن المقرر أن يستكمل وزيرا الخارجية مناقشاتهما اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
واشنطن
الصين
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