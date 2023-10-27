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رغم تحفظ دولتين.. الاتحاد الأوروبي يؤيد تقديم مساعدات لأوكرانيا

بعض قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة
27 أكتوبر 2023 17:55

أيد معظم زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، منح دعم مالي إضافي لأوكرانيا في أزمتها الحالية لكن المجر وسلوفاكيا أبدتا تحفظات.
واقترحت المفوضية الأوروبية أن تخصص دول الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة، أموالا إضافية في مراجعة لميزانيتها المشتركة لتمويل إنفاق مشترك آخر حتى عام 2027، يشمل تقديم مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار يورو (52.8 مليار دولار أميركي) لأوكرانيا.
وقال ليو فارادكار رئيس الوزراء الإيرلندي، في محادثات زعماء الاتحاد الأوروبي حول الموضوع في العاصمة البلجيكية بروكسل "هناك وجهة نظر قوية تقول إننا بحاجة إلى أموال إضافية لأوكرانيا، ويكاد يكون هناك إجماع على ذلك... لكن لا يوجد اتفاق يذكر على مصدر توفير هذه الأموال".
وقالت المفوضية الأوروبية، ومقرها بروكسل، هذا الأسبوع إن إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بلغ نحو 83 مليار يورو منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وجاء في مسودة بيان مشترك لزعماء التكتل أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم مالي واقتصادي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها مهما طال الوقت".
لكن المجر انتقدت بصراحة هذه السياسة، ويبدو أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيستو انضم إلى المعسكر المجري.
وقال  فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، اليوم الجمعة، إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتمثلة في إرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا فشلت.
وأضاف أنه لن يؤيد مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي المقترحة في شكلها الحالي، والتي تتضمن مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار دولار أميركي لأوكرانيا.
لكنه لم يرفض الاقتراح بشكل كامل أيضاً، مما يشير إلى أن هناك مجالا للمساومة في المستقبل.
ونقل مكتب رئيس وزراء سلوفاكيا عن فيتسو قوله، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن براتيسلافا ستتوقف عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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