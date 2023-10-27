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وفاة كبير خبراء كورونا في الصين

وو زونيو، الخبير الصيني في شؤون فيروس كورونا المستجد
27 أكتوبر 2023 18:48

أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ  وو زونيو، الخبير الصيني في شؤون فيروس كورونا المستجد، الذي عمل في الخطوط الأمامية أثناء فترة انتشار الوباء، توفي اليوم الجمعة عن عمر يناهز 60 عامًا.
وقال المركز، حيث أصبح وو زونيو خبيراً في الأمراض المعدية، في بيان على موقعه على الإنترنت، إنه توفي في بكين "بعد فشل علاج طبي من مرض".
ونقلت وسائل إعلام حكومية عديدة عن مصادر من داخل المركز قولها إن وو زونيو توفي بسرطان في البنكرياس.
وأعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها عدم إجراء مراسم عامة تنفيذاً لرغبة وو زونيو، الذي طلب دفناً خاصاً.
وبرز وو زونيو باستمرار خلال إطلالات عامة لتبرير الإجراءات التي اتخذتها بكين من عزل واختبارات جماعية وحجر صحي لمكافحة الوباء.
وأتاحت هذه الإجراءات وقف انتشار فيروس كورونا.
ولد وو زونيو في العام 1963، وعمل في مركزٍ للوقاية من الأمراض في مقاطعة آنهوي مسقط رأسه، قبل أن يحصل على دكتوراه في الأمراض المعدية من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
وانضم وو زونيو إلى المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في العام 2005 حيث أهله عمله في مجال الوقاية من مرض الإيدز لأن يصبح كبير خبراء المركز في مجال الأوبئة.
وأطل باستمرار عبر التلفزيون الحكومي منذ العام 2020، عندما نفذت الصين سياسة "صفر كوفيد".

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المصدر: آ ف ب
كورونا
فيروس كورونا المستجد
الصين
الأمراض المعدية
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