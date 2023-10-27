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إحباط هجوم على قاعدة تضم جنودا أميركيين في العراق

جندي أميركي داخل قاعدة عسكرية في العراق (أرشيفية)
27 أكتوبر 2023 20:47

قال مسؤول دفاعي أميركي إن القوات الأميركية في العراق أسقطت، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة قرب قاعدة «عين الأسد» الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى في غرب البلاد.
وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن الطائرة المسيرة المهاجمة أسقطت على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة، من دون وقوع إصابات.
ومنذ أسابيع، تتعرض القوات الأميركية في العراق وسوريا لهجمات بصورايخ وطائرات مسيرة.
وخلال أقل من أسبوع، تعرضت ثلاث قواعد عسكرية لهجمات بصواريخ «كاتيوشا» وطائرات مسيرة، هي قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق، وقاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وقاعدة «حرير» في مدينة أربيل بشمال العراق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إنه ينبغي على الرعايا الأميركيين عدم السفر إلى العراق بعد الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة.
وتحتفظ الولايات المتحدة بـ 2500 جندي في العراق و900 جندي في سوريا المجاورة، في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في قتال تنظيم داعش الإرهابي.
وقال مسؤولان أميركيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما الاثنين، إن هجوما وقع في قاعدة «التنف» في سوريا بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن. 

 

 

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المصدر: وكالات
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