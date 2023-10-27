الأحد 29 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء بريطاني أسبق يعود لمهنته الأصلية

10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
27 أكتوبر 2023 21:00

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه سينضم إلى محطة "جي.بي نيوز" التلفزيونية، ليضيف لخبرته عملا إعلاميا آخر إلى جانب عمله ككاتب عمود في صحيفة "ديلي ميل".
وكتب جونسون، على منصة إكس "سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة المهمة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء... وكيف نواجه كل هذه التحديات، والفرص الهائلة التي تنتظرنا".
وذكرت "جي.بي نيوز" أن جونسون سيعمل كمقدم وصانع برامج ومعلق بداية من أوائل 2024 وسيلعب دورا رئيسيا في تغطية الانتخابات المقبلة في بريطانيا، والمتوقعة العام المقبل، وكذلك انتخابات الولايات المتحدة.

  • رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون
    رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون

وانطلقت القناة التلفزيونية في 2021 بمزيج من الأخبار والآراء والتحليلات التي تشبه الشبكات الأميركية، مثل "فوكس نيوز"، أكثر من نظيراتها البريطانية. 
تولى جونسون، الذي كان الزعيم السياسي الرئيسي وراء حركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عمله رئيسا للوزراء في 2019 وفاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في وقت لاحق من ذلك العام. لكنه استقال في 2022 بعد أن خسر دعم الكثير من نواب حزبه المحافظ.
بدأ جونسون، الذي عمل صحفيا قبل دخوله عالم السياسة، كتابة أعمدة لصحيفة "ديلي ميل" في يونيو الماضي.

المصدر: وكالات
بوريس جونسون
صحافة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
مجيدي يرفع معنويات «النمور»
الرياضة
مجيدي يرفع معنويات «النمور»
اليوم 13:30
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
الرياضة
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
اليوم 13:13
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
الرياضة
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
اليوم 13:13
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©