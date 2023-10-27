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إيسلندا تسجل آلاف الهزات الأرضية

حمم تندفع من بركان في شبه جزيرة "ريكيانيس" قرب ريكيافيك عاصمة إيسلندا
27 أكتوبر 2023 22:09

شهدت إيسلندا على مدى الأيام الماضية آلاف الهزات الأرضية ما أثار مخاوف لدى خبراء الزلازل من احتمال حدوث ثوران بركاني وشيك.
وقالت لوفيزا مجالار جوموندسدوتير، المتخصصة في الكوارث الطبيعية من هيئة الأرصاد الجوية الإيسلندية "فيدورستوفا"، في تصريحات لإذاعة "آر يو في"، إن أكثر من 5500 هزة أرضية سجلت منذ ليلة الثلاثاء في شبه جزيرة "ريكيانيس" بالقرب من العاصمة ريكيافيك. 
وأشارت سجلات الهيئة إلى أن إحدى الهزات الأخيرة بلغت قوتها نحو 4 درجات على مقياس ريختر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مما يجعلها ثاني أقوى الهزات حتى الآن، بعد زلزال أمس الأول الأربعاء الذي بلغت قوته 5.4 درجة.
تقع إيسلندا فوق بقعة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي.

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المصدر: د ب أ
إيسلندا
بركان
هزات أرضية
البراكين
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