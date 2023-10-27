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الاتحاد الأوروبي يقدم تعهداً لأوكرانيا بشأن مساعدات عسكرية

منطومة "باتريوت" للدفاع الجوي التي زودت بها الدول الغربية أوكرانيا
27 أكتوبر 2023 22:24

تعهد قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات العسكرية، بينما لا تزال هناك مساعدات إضافية بمليارات اليورو معطلة بسبب خلافات على الميزانية. 
وفي إعلان مشترك، وعد الاتحاد الأوروبي أيضاً بتسليم أوكرانيا مولدات طاقة إضافية ومحطات تدفئة متنقلة.
وجاء في الإعلان أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم قوي لأوكرانيا وشعبها في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والدبلوماسية مهما طال الأمد".
 
لكن لا تزال هناك مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليارات اليورو لأوكرانيا، عالقة في خلافات بشأن ميزانية الاتحاد طويلة الأجل بعد انتهاء قمة استمرت يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل. 
وتهدف المفوضية الأوروبية إلى دعم اقتصاد كييف بإجمالي 50 مليار يورو بين عامي 2024 و2027. إضافة إلى ذلك، اقترح منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تقديم ما يصل إلى 20 مليار يورو للدعم العسكري للفترة ذاتها. 
وفي حين أن معظم دول التكتل مستعدة لدعم أوكرانيا على المدى الطويل، فإن بعض الدول، مثل المجر وسلوفاكيا، كشفت عن ترددها حتى الآن في تقديم التزامات تمويل جديدة لكييف. 
وأكد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، مرة أخرى في بروكسل، أنه غير مستعد للموافقة على منح أموال جديدة لأوكرانيا. 
وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، إنها ستكون "ممارسة للذكاء الجماعي" للحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بحلول نهاية العام، عندما ينتهي برنامج المساعدات الحالي. 

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المصدر: د ب أ
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أوكرانيا
مساعدات عسكرية
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