بايدن يوجِّه نداء إلى الصين يتعلق بالتحديات العالمية

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، داعياً الصين إلى العمل مع الولايات المتحدة من أجل «مواجهة مشتركة للتحديات العالمية».

وأكد بايدن، خلال اللقاء، أن على الولايات المتحدة والصين «أن تديرا علاقتهما في شكل مسؤول وأن تبقيا قنوات التواصل مفتوحة»، وذلك وفق بيان للبيت الأبيض.

وأضاف البيان أن بايدن «شدد على وجوب أن تعمل الولايات المتحدة والصين معاً لمواجهة التحديات العالمية».

وكان بايدن قد وجَّه دعوة لنظيره الصيني شي جينبينغ لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) التي تعقد في سان فرانسيسكو.

ويقوم وانغ يي بزيارة لواشنطن تستغرق يومين، التقى خلالها أيضاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن يجتمع بمستشار بايدن للأمن القومي جيك ساليفان.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أمس الخميس، إن «ساليفان يتطلع إلى هذا النقاش مع وانغ يي (...) لإبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية».