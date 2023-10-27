محاولة اغتيال سياسي أوكراني سابق يعيش في القرم

أصيب النائب الأوكراني السابق أوليغ تساريوف الذي يعيش في شبه جزيرة القرم، بجروح خطيرة بالرصاص، ليل الخميس الجمعة، وأعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في «محاولة اغتيال».

وقالت أجهزة الأمن الروسية «ليلة 27 أكتوبر 2023، جرت محاولة اغتيال الشخصية العامة والسياسية الروسية أوليغ أناتوليفيتش تساريوف في يالطا»، في شبه جزيرة القرم.

وأضافت، في بيان نقلته وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي فتح تحقيقاً جنائياً في «محاولة اغتيال شخصية عامة».

وفي وقت سابق الجمعة، قال المسؤول الروسي فلاديمير روغوف إن أوليغ تساريوف (53 عاماً) في «حالة حرجة جداً». وأوضح، على تطبيق «تلغرام»، أن تساريوف يوجد «حالياً في العناية المركزة».

ولد أوليغ تساريوف في دنيبروبتروفسك عام 1970، وكان نائباً في البرلمان الأوكراني من العام 2002 إلى 2014.

وعارض بشدة حركة «ميدان» في نهاية 2013 وبداية 2014، ووصف المتظاهرين بأنهم «نازيون جدد».

انتقل تساريوف، بعد ذلك، للعيش في شبه جزيرة القرم.

وأفاد سرد للوقائع، نُشر على قناة تساريوف على تلغرام، بأنه «قرابة منتصف الليل»، أصيب الأخير بـ «رصاصتين».

وأضاف «عندما وصلت سيارة الإسعاف، كان (هو) فاقداً للوعي وقد فقد الكثير من الدماء».

ودعت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الرئيسة إلى اتخاذ «إجراءات لمعرفة ملابسات الحادث كافة».