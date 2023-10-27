«الصليب الأحمر»: دخول أول فريق طبي إلى غزة منذ بدء الحرب

غزة (الاتحاد)

دخل فريق من الصليب الأحمر، أمس، قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب في القطاع المحاصر.

وأكدت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «نعم هي المرة الأولى التي يدخل فيها ستة أفراد من طاقم طبي، وأربعة متخصصين من اللجنة» قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

ورافقت الوفد ست شاحنات مساعدات. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، إن القافلة الطبية تمثّل «جرعة صغيرة من الإغاثة، وهي ليست كافية».

وأوضح، في بيان، أن «فريقنا الجراحي وإمداداتنا الطبية سيساعدان في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة»، لافتاً الى أن «هناك حاجة ملحة لوصول المساعدة الإنسانية بشكل مستدام».

وأضاف كاربوني: «هذه الكارثة الإنسانية تتفاقم كلّ ساعة». وتجمع وكالات الأمم المتحدة على الوضع الكارثي في قطاع غزة. ودخلت مساعدات محدودة قطاع غزة عبر رفح خلال الأيام الماضية.