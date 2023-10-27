هولندا تطلق عملية إنشاء شبكة إمدادات وقود الهيدروجين

أطلقت هولندا رسمياً، الجمعة، عملية إنشاء شبكة إمداد وقود الهيدروجين في ميناء روتردام في حفل شارك فيه الملك الهولندي فيليم ألكسندر.

وأشاد روب جيتين، وزير المناخ والطاقة الهولندي، بالمشروع الدولي باعتباره خطوة مهمة على طريق إنشاء نظام طاقة صديق للمناخ في شمال غرب أوروبا.

من المفترض أن تزود الشبكة المعتزمة المراكز الصناعية الكبيرة في هولندا وكذلك ألمانيا وبلجيكا بدءاً من عام 2030.

وتقول الحكومة إن معظم ما يسمى بالهيدروجين «الأخضر» سيتم استيراده ثم توزيعه عبر ميناء روتردام، الذي يتوقع أن يصبح المركز الرئيسي للهيدروجين في أوروبا. وباستخدام خطوط أنابيب الغاز الحالية بشكل كبير، سيتم تشغيل أول قسم بطول 30 كيلومتراً من الشبكة التي تربط المركز الصناعي في بيرنيس في عام 2025.

وبحسب شركة الغاز المملوكة للدولة «جازيوني» التي كلفت بالإشراف على البناء، ستبلغ تكلفة المشروع نحو 1.5 مليار يورو. وسيتم أيضاً إنشاء مرافق الإنتاج، وكذلك مواقع تخزين الهيدروجين.