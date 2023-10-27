أوكرانيا تكشف عن صادراتها من الحبوب منذ أغسطس

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أنها صدّرت 1,3 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أغسطس، وأنشأت ممراً بحرياً في البحر الأسود.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، على منصة "إكس"، إن "أربع سفن تتجه نحو مضيق البوسفور، و11 سفينة دخلت موانئ أوديسا للتحميل".

وأضاف أنّ سفن الشحن الأربع "ستصدر نحو 130 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من المعدن إلى دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا".

وأكد أنّ "إجمالي 62 سفينة اجتازت الممر البحري، وصدّرت 37 منها أكثر من 1,3 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية والسلع الأخرى".

وأقامت أوكرانيا ممراً بحرياً بين موانئها الجنوبية ومضيق البوسفور في البحر الأسود في أغسطس، بعد أسابيع قليلة من انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب بين البلدين الذي رعته الأمم المتحدة وتركيا وسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب الحيوية للأمن الغذائي العالمي.

وأتاح الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال عام واحد.