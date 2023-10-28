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«الوكالة الدولية»: تصريف المياه المعالجة من فوكوشيما دون مخاوف

«الوكالة الدولية»: تصريف المياه المعالجة من فوكوشيما دون مخاوف
28 أكتوبر 2023 09:26

 قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن قيام اليابان بتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية المعطلة في البحر "تمضي قدما كما هو مخطط لها وبدون أي مخاوف فنية "،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأنهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعتها الخاصة بالسلامة أمس الجمعة ،بعد مرور شهرين على بدء تصريف المياه من المحطة الواقعة شمال شرق اليابان، والتي دمرها زلزال قوي وموجات مد عالية (تسونامي )في عام 2011 وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد تقرير بشأن مهمتها الأحدث التي استمرت أربعة أيام، بحلول نهاية العام. وقالت الوكالة في موقعها الإلكتروني إن مراجعتها الخاصة بالسلامة "سوف تستمر على نحو مستقل وموضوعي وعلى أساس علمي وشفاف ، خلال فترة تصريف المياه وبعد ذلك ".

ومنذ شهر أغسطس، تم تصريف نحو 15 ألفا و600 طن من المياه المعالجة عن طريق السوائل التي تزيل معظم النويدات المشعة عدا التريتيوم الذي تخفف مياه البحر مستوى تركيزه.

وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تشغل محطة فوكوشيما للطاقة النووية قد بدأت في إطلاق الدفعة الأولى من المياه المعالجة في 24 أغسطس وسط مخاوف بين الصيادين المحليين ومعارضة قوية من الصين، لكنها اكتملت في 11 سبتمبر. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تصريف المياه لا يشكل أي خطر على البشر أو البيئة.

المصدر: د ب أ
محطة فوكوشيما اليابانية
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