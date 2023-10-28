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استمرار البحث عن مفقودين جراء إعصار في المكسيك

استمرار البحث عن مفقودين جراء إعصار في المكسيك
28 أكتوبر 2023 10:22

يواصل أقارب الضحايا المحتملين للإعصار أوتيس الذي ضرب ساحل غرب المكسيك البحث عن المفقودين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتم توجيه دعوات عديدة للمساعدة عبر فيسبوك وواتسآب وإكس.

وقد لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم واعتبر أربعة آخرين رسميا في عداد المفقودين، وفقا للسلطات.

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ولم يتمكن العديد من الأقارب من الاتصال بأحبائهم. وكانت القوة التدميرية للإعصار، الذي ضرب اليابسة بالقرب من منتجع أكابولكو الساحلي يوم الأربعاء، قد تسببت في انهيار شبكة الاتصالات والإنترنت في المنطقة.

وضرب الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، أعلى درجة على مقياس سافير-سيمبسون، الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت مبكر يوم الأربعاء بالقرب من منتجع أكابولكو الساحلي الشهير، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها حوالي 270 كيلومترا في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 330 كيلومترا في الساعة.

المصدر: د ب أ
إعصار
المكسيك
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