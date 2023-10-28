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أستراليا تحث سكان مناطق ريفية على الإخلاء جراء الحرائق

أستراليا تحث سكان مناطق ريفية على الإخلاء جراء الحرائق
28 أكتوبر 2023 11:54

حثت السلطات الأسترالية اليوم السبت الآلاف في ولاية كوينزلاند على الإخلاء مع استمرار حرائق الغابات التي دمرت ما لا يقل عن 30 منزلا في تهديد البلدات الريفية.
وقالت إدارة الإطفاء إن أكثر من 35 حريق غابات ظلت مستعرة اليوم السبت في كوينزلاند، وإن بلدة تارا التي تبعد نحو 890 كيلومترا شمالي برزبين عاصمة الولاية من بين المناطق الأكثر عرضة للخطر.
وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة بعدما بدأت ظاهرة النينيو المناخية المرتبطة بظواهر متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.
وأصدرت إدارة الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند اليوم السبت تحذيرا من حرائق الغابات شمل مدينة تارا التي يقطنها نحو 3800 نسمة، وحثت السكان على "المغادرة فورا".
وقال بيتر هولير مساعد مفوض إدارة الإطفاء بالمناطق الريفية في كوينزلاند لهيئة الإذاعة الأسترالية "هناك جهود متضافرة يبذلها الجميع لمواجهة هذه الحرائق بكل ما بوسعنا".
وذكرت هيئة الإذاعة أن الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي وأججتها الرياح الحارة والجافة دمرت أكثر من 30 منزلا.
وتوقع هولير أن ينخفض ​​خطر الحرائق في الأيام المقبلة مع تراجع الرياح لكنه قال "لم نشهد ذلك بعد".

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