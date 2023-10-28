انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا بسبب الأحوال الجوية

قضى شخصان على الأقل السبت في كييف جراء سقوط أشجار بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما انقطع التيار الكهربائي عن مئات البلدات في أوكرانيا.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو عبر تلغرام، "الطقس السيء يسود أوكرانيا. هناك مشاكل في إمدادات الطاقة في 12 منطقة في البلاد (أكثر من 780 بلدة)".

وأضاف أنّ المناطق الأكثر تضرّراً هي خميلنيتسكي وريفني ولفيف في غرب البلاد.

وتابع كليمينكو "لسوء الحظ، قضى رجلان نتيجة سقوط أشجار في منطقتي بوديل وشيفتشينكيفسكي في كييف".

من جهته، أفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو بأنّ سبعة أشخاص أصيبوا بجروح، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى.

ووفق وزارة الطاقة، هناك ما لا يقل عن 300 ألف شخص بدون كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية.



