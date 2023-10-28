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زلزال قوي يهز إندونيسيا

زلزال
28 أكتوبر 2023 18:59

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا ضرب «كيبولاوان بارات دايا» في إندونيسيا، اليوم السبت.وأضاف الزلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ويوجد مركزه على عمق 10 كيلومترات ويبعد 375 كيلومتراً شمال شرقي منطقة «كوبانج». 
ولم ترد، حتى الآن، معلومات عن سقوط قتلى أو خسائر مادية.
تتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
في 21 نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جزيرة جاوا الرئيسية، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.
في عام 2018، ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة إندونيسيا ما أدى إلى حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.

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المصدر: وكالات
الزلزال
زلزال
إندونيسيا
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