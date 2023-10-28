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بدء محادثات جديدة حول الأزمة الأوكرانية

بدء محادثات جديدة حول الأزمة الأوكرانية
28 أكتوبر 2023 20:02

بدأت في مالطا، اليوم السبت، جلسة ثالثة من المحادثات حول الأزمة الأوكرانية الحالية، بحضور ممثلين عن حوالى خمسين دولة.
ويأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يؤدي الاجتماع، الذي يستمر يومين، إلى حشد الدعم لخطته التي تقع في عشر نقاط لإنهاء الأزمة.
وكتب اندريه يرماك رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، اليوم السبت في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «يتزايد الدعم الدولي لصيغة السلام الأوكرانية». 
وذكر يرماك أن أكثر من 65 دولة، تشارك في المباحثات هذه المرة. 
وقال يرماك، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، قبل الاجتماع، إن كييف تواصل الاعتماد بشدة على المساعدة التي تقدمها لها الولايات المتحدة.
 وذكر متحدث باسم الحكومة الأوكرانية أن المحادثات ستتركز على مجالات رئيسية، منها: الطاقة والغذاء وقضايا إنسانية. 
تأمل أوكرانيا في أن تنتهي محادثات مالطا بإصدار بيان مشترك. 

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المصدر: وكالات
محادثات
الأزمة الأوكرانية
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