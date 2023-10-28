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قتلى ومفقودون بانقلاب زورق مهاجرين قبالة إيطاليا

مهاجرون في صقلية
28 أكتوبر 2023 20:50

انقلب زورق كان على متنه مهاجرون قبالة سواحل صقلية، اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص جرفت جثثهم في وقت لاحق على الشاطئ في غرب الجزيرة المتوسطية، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن إدارة خفر السواحل الإيطالي. 
ولا يزال البحث عن المفقودين جاريا بمشاركة قوات خفر السواحل والشرطة في محاولة للعثور على ناجين. 
كان الزورق المنكوب فى السابق زورق صيد قديم وغير صالح للإبحار، وانقلب على بعد أمتار قليلة قبالة سواحل بلدة «مارينيلا دي سيلينونتي» في جزيرة صقلية، مما أدى إلى سقوط من كانوا على متنه في الماء، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية. 
ولم يعرف بعد سبب غرق الزورق. وبحسب ما تردد، غادر الزورق تونس متوجها إلى إيطاليا في منتصف الأسبوع. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه وما إذا كان أي شخص قد وصل إلى الشاطئ دون أن يصاب بأذى. 
وأسفرت رحلات المهاجرين، التي تم تنفيذ العديد منها في قوارب غير صالحة للإبحار، عن العديد من حوادث الغرق القاتلة، بما في ذلك بعض الحوادث التي أسفرت عن مقتل العشرات. 
وارتفع عدد المهاجرين، الذين يقومون بالرحلة إلى أوروبا بشكل كبير هذا العام. وأحصت وزارة الداخلية الإيطالية بالفعل وصول أكثر من 142 ألف شخص إلى إيطاليا عبر هذه القوارب حتى الآن هذا العام مقابل 82 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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المصدر: وكالات
صقلية
مهاجرون
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