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اليمن.. فزع أممي من وفاة موظف إغاثي بسجون الحوثي

أرشيفية
29 أكتوبر 2023 01:27

عدن (الاتحاد)

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دعت الأمم المتحدة، أمس، جماعة الحوثي، إلى كشف ملابسات وفاة موظف إغاثي في منظمة رعاية الطفولة، أثناء احتجازه بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي في بيان: «أشعر بالفزع الشديد والأسى لوفاة أحد موظفي منظمة إنقاذ الطفولة أثناء احتجازه من قبل جماعة الحوثي في صنعاء». وأضاف جريسلي «اعتقل الحكيمي، الذي عمل مع منظمة إنقاذ الطفولة منذ عام 2006، في 9 سبتمبر 2023»، مردفاً «تشعر الأمم المتحدة وشركاؤها بقلق بالغ إزاء المعلومات المحدودة المتاحة بشأن وفاته». وتابع المسؤول الأممي «أدعو جماعة الحوثي لتقديم معلومات وافية وعاجلة بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة الحكيمي»، لافتاً إلى أنه «لا يزال 3 من موظفي الأمم المتحدة محتجزين، اثنان منذ نوفمبر 2021 وواحد منذ أغسطس 2023.

اليمن
الحوثيين
الأمم المتحدة
صنعاء
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