انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عُمان اليوم

ريم البريكي (مسقط)

تنطلق في سلطنة عُمان اليوم انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بمشاركة 753 ألفاً و690 ناخباً سيصوتون لاختيار 90 ممثلاً لهم من ضمن 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة. وكان الناخبون العُمانيون الموجودون خارج السلطنة قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأحد الماضي عبر التطبيق الإلكتروني «أنتخب»، وبلغ عدد المصوتين 13 ألفا و843 ناخباً. وتأتي الانتخابات هذا العام في ظل صدور المرسوم السّلطاني رقم 54 لسنة 2023 الخاص بقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي جاء في 8 فصول تتضمن 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عمان وخارجها.

ويضمن القانون الجديد إضافة اختصاصات اللجنة الرئيسية للانتخابات وتعديلها بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العُمانية في وقت سابق عن جاهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية، مشيرة إلى تخصيص مركز للاتصالات للإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات وتقديم كافة خدمات الدعم اللازمة. ومجلس الشورى هو مجلس منتخب من قبل الشعب، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عُمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه باستعمال أدوات المتابعة.

بدورها، أكدت اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة برئاسة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام على اكتمال التجهيزات الإعلامية المتمثلة في المركز الإعلامي المزود بكافة الإمكانات لتسهيل عمل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمت دعوتها لتغطية العملية الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة: «إنه تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتغطية يوم التصويت وبمستوى يليق بما وصلت إليه العملية الانتخابية من تطوّر تقني ملحوظ في آلية التصويت، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الانتخاب، وإبراز ذلك عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وستكون التغطية الإعلامية مواكبة لما سيتم بثه من مؤشرات أولية للتصويت في محافظات سلطنة عُمان».