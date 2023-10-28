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«الشعبة البرلمانية»: الإمارات ملتزمة بالاستدامة البيئية

«الشعبة البرلمانية»: الإمارات ملتزمة بالاستدامة البيئية
29 أكتوبر 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد) 

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عرضت ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد، تقرير اللجنة أمام اجتماع الجمعية العامة 147 للاتحاد، الذي عقد مساء أمس الأول في لواندا بجمهورية أنغولا.
وتناولت السويدي جهود اللجنة حول مشروع قرار موضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي، وتعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف والأعمال»، ومستجدات التحضير للاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر «COP28»، مؤكدة أن دولة الإمارات ملتزمة بالاستدامة البيئية، وإيجاد الحلول العملية والشاملة للازدهار الاقتصادي المستدام، كما تسعى الدولة إلى بناء مستقبل مستدام لأجيالها الحاضرة والمستقبلة.  وأشارت السويدي إلى أن لجنة التنمية ناقشت في جلسة الاستماع للخبراء، موضوع «ضمان الأمن الغذائي العالمي»، والسبل التي يمكن للبرلمانات من خلالها المساهمة في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لجعلها أكثر استدامة.

أنغولا
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الشعبة البرلمانية
لواندا
التنمية المستدامة
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