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أميركا والصين تتوصلان لاتفاق بشأن لقاء بايدن وشي

وزير الخارجية الأميركي يلتقي نظيره الصيني في واشنطن
28 أكتوبر 2023 23:55

اتفق مسؤولون أميركيون وصينيون، من حيث المبدأ، على عقد اجتماع الشهر المقبل بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على الجانبين وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر أميركية. 
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن تفاصيل الاجتماع، الذي من المرجح أن يعقد خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل، لا تزال قيد الإعداد. وأشارت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة إلى المدينة كمكان محتمل. 
وحذرت المصادر المطلعة على المناقشات، رغم ذلك، من أن الجانبين لا يزالان يعملان من أجل التوصل إلى اتفاق للقاء الزعيمين. 
تأتي هذه الانفراجة المحتملة في أعقاب زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الأسبوع، الذي عقد اجتماعات لمدة يومين في الولايات المتحدة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والتقى أيضاً مع بايدن، أمس الجمعة، في البيت الأبيض. 

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المصدر: وكالات
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