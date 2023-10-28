مباحثات ليبية - فرنسية حول سبل إجراء الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

تبادل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا وضرورة التحرك نحو الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع «إكس» أن الجانبين بحثا عواقب كارثة درنة والالتزام الإنساني الفرنسي بمستشفى ميداني ومساعدات طارئة بقيمة 4 ملايين يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإنسانية غير الحكومية. ويخطط بول سولير لإجراء مشاورات في الشرق الليبي، وتحديداً مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وذلك بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».

فيما، بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزدون زينينغا مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، العملية السياسية في ليبيا، لا سيما ضرورة تشكيل حكومة موحدة للتحرك نحو الانتخابات. وأوضحت سفارة فرنسا لدى ليبيا أنه جرى خلال اللقاء بحث عواقب كارثة درنة الناتجة عن الإعصار الذي ضرب مدنا في المنطقة الشرقية والدعم الإنساني الفرنسي لدرنة.

كما جرى خلال اللقاء بحث الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية «5+5» برئاسة مشتركة مع فرنسا والمساهمة في استقرار ليبيا.