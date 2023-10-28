الأحد 29 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي يحذر من توسع نطاق الصراع في غزة

السيسي يحذر من توسع نطاق الصراع في غزة
29 أكتوبر 2023 01:30

شعبان بلال (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزة
قطع الاتصالات يعزل سكان قطاع غزة عن العالم

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من توسع نطاق الصراع في غزة، قائلاً إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى «قنبلة موقوتة».
وأضاف أنه يجب احترام السيادة المصرية بعد اعتراض طائرات مسيرة، في أعقاب دخولها المجال الجوي المصري أمس الأول.
وقال الجيش المصري، إن ستة أشخاص أصيبوا جراء سقوط الطائرات المسيرة على مدينتي طابا ونويبع بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في أعقاب انطلاقها من جنوب البحر الأحمر. وقال السيسي: «أنا حذرت من توسعة دائرة الصراع أياً ما كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعاً». وأضاف: «مصر دولة ذات سيادة، ويجب احترام مكانتها وسيادتها.. مصر دولة قوية جداً ولا تُمس».
وعقد السيسي قمة للسلام الأسبوع الماضي، ودعا خلالها إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
يأتي ذلك فيما بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً، أمس، مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة و محيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة. 
وناقش الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصال، مع الوزراء سامح شكري، وأيمن الصفدي، وناصر بوريطه، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية و الإغاثية إلى غزة. 
وشددوا على ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

عبد الفتاح السيسي
مصر
غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
مجيدي يرفع معنويات «النمور»
الرياضة
مجيدي يرفع معنويات «النمور»
اليوم 13:30
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
الرياضة
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
اليوم 13:13
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
الرياضة
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
اليوم 13:13
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©