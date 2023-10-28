دمار كلي لمئات المباني خلال ليلة واحدة في غزة

غزة (الاتحاد)

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية «دمرت كليا» مئات المباني في غزة. وقال محمود بصل، مدير إعلام الدفاع المدني لوكالة فرانس برس: «مئات البنايات والمنازل دمرت كلياً وآلاف الوحدات تضررت». وأضاف أن عمليات القصف الكثيفة أدت إلى تغير «معالم غزة ومحافظة الشمال». وقال شهود عيان إن غالبية القصف تركز على مناطق محيطة بمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي الواقعين في منطقة جباليا بشمال غزة. وأحدثَ القصف حفراً في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض في المنطقة.