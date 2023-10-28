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إصابة مقر «اليونيفيل» في جنوب لبنان بقذيفة

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
29 أكتوبر 2023 01:31

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، أمس، أن مقرها العام أصيب بقذيفة، تعمل على التحقق من مصدرها، على وقع التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وهذه المرة الثانية خلال التصعيد الأخير التي تطال فيها قذيفة المقر العام لليونيفيل في بلدة الناقورة في جنوب لبنان. وكانت القوة أعلنت في منتصف الشهر الحالي أن صاروخاً أصاب مقرها من دون تحديد مصدره.
وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، إن «قذيفة سقطت داخل المقر ويجري التحقق من مصدرها»، مشيراً إلى وقوع بعض الأضرار من دون إصابات.
وأفاد مصدر عسكري لبناني بأن «قذيفة إسرائيلية خرقت السور الإسمنتي» لمقر «اليونيفيل». كما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن «القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة سور مقر اليونيفيل بقذيفة». وأفاد بيان لليونيفيل، أمس، بأن القذيفة سقطت داخل المقر عند حوالي الساعة الثالثة عصراً (12.00 توقيت غرينتش) إلا أنها لم تنفجر، وتمت إزالتها للتحقق من مصدرها.
وأوضح البيان «إنها ليست المرة الأولى التي تطال فيها قذيفة مقرنا العام، وقد طالت الأضرار أيضاً مواقع أخرى تابعة لنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية»، مضيفاً: «يُعد ذلك تذكيراً صارخاً بمدى هشاشة وتوتر الأوضاع» في المنطقة حالياً.
وأسفر التصعيد في لبنان عن مقتل 58 شخصاً، بينهم مقاتلون من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين، بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء. وقُتل أربعة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.
وحثت «اليونيفيل» في بيانها: «جميع الأطراف على الوقف الفوري لإطلاق النار»، وأضافت «ندعو جميع الأطراف المتورطة في النزاع الدائر إلى وقف أي أعمال تشكل خطراً على سلامة وأمن المدنيين وعناصر الأمم المتحدة، خصوصاً أن ذلك قد يعد انتهاكاً للقانون الدولي».
وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي «رصد إطلاق عدد من قذائف الهاون وأخرى مضادة للدروع من لبنان نحو بلدات إسرائيلية ومواقع عسكرية على الحدود»، مشيراً إلى أنها سقطت في مناطق مفتوحة.
وأضاف أن «قوات مدرعة ومدفعية تقصف مصادر إطلاق النار».
وخلال ثلاثة أسابيع من التصعيد، نزح نحو 29 ألف شخص في لبنان، خصوصاً من جنوب البلاد، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس الأول.

لبنان
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غزة
قوات اليونيفيل
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