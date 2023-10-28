ألمانيا تزود أوكرانيا بأسلحة جديدة متطورة

أعلنت وزارة الدفاع في ألمانيا أنها زودت أوكرانيا بنظام دفاع جوي قوي ثالث من طراز «آيريس-تي».

وقالت الوزارة إن النظام، الذي يتألف من ثلاثة قاذفات وجهاز استشعار رادارى ومولد كهربائي، بالإضافة إلى الصواريخ المرتبطة به، سلم هذا الأسبوع.

في خطابه اليومي بالفيديو، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لـ «الحزمة القوية جداً من ألمانيا».

وقال «سيساعد هذا بشكل كبير جنودنا ونظام الدفاع عن مدننا». وأضاف أنه ناقش أيضاً أمور الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال مكالمة هاتفية.

وتعليقاً على عملية التسليم، أكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، دعم ألمانيا المستمر لأوكرانيا.

وقال بيستوريوس «يمكن الاعتماد علينا ونحن نفعل كل ما هو ممكن». وأضاف أن نظام آيريس-تي «ضروري لحماية أوكرانيا».