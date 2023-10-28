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مقتل 9 مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

مهاجرون يصلون إلى إيطاليا
29 أكتوبر 2023 01:29

قتل تسعة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية قادمين من شمال أفريقيا وقد عثر على جثثهم في مياه البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت السبت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وجاء في منشور للمتحدثة باسم المفوضية في إيطاليا كيارا كاردوليتي على منصة إكس "المزيد من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط: خمسة بسبب غرق قارب صيد قبالة ساحل تراباني (صقلية) وأربع جثث عثر عليها (من قبل المنظمة غير الحكومية) +سي آي+ على متن زورق".
ووفق وسائل إعلام إيطالية، عثر على الجثث الخمس على شاطئ في بلدة "مارينيلا دي سيلينونتي"، جنوب غرب جزيرة صقلية، بينما تم توقيف نحو 20 شخصا كانوا على متن القارب نفسه لدى وصولهم.
وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا على الرغم من وصول ائتلاف يميني تقوده رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى السلطة قبل عام وتعهّده بوضع حد لهذه الظاهرة.
ووصل أكثر من 142 ألف مهاجر على متن قوارب متهالكة إلى شواطئ شبه الجزيرة منذ يناير مقارنة بـ82 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية.

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المصدر: وكالات
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مهاجرون
قتلى
غرق قارب
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