بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس السبت انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلاً "هذا ليس وقتي".

وقال بنس "لقد أصبح واضحاً بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي"، وأضاف "بعد الكثير من التفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".

بحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3,8 بالمئة وفق موقع فايفثيرتيايت المتخصص، وآماله عملياً معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.

ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أياً من المرشحين.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021.

وكان بنس قد قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.