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ارتفاع ضحايا إعصار أوتيس في المكسيك

ارتفاع ضحايا إعصار أوتيس في المكسيك
29 أكتوبر 2023 08:53

قالت الحكومة المكسيكية، الأحد، إن عدد القتلى جراء الإعصار أوتيس المدمر الذي وصل قبل أيام إلى منتج أكابولكو الساحلي في البلاد ارتفع إلى 39.
واجتاح الإعصار أوتيس مدينة أكابولكو يوم الأربعاء مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 266 كيلومتراً في الساعة وتسبب في إغراق المدينة واقتلاع أسقف المنازل والمتاجر والفنادق وغمر المركبات بالماء وقطع الاتصالات بالإضافة إلى إغلاق الطرق والمسارات الجوية.
ولم تصدر الحكومة حتى الآن معلومات تُذكر عن القتلى والجرحى. وارتفع أحدث عدد للقتلى إلى 39 من 27 في تقارير سابقة، مع وجود أربعة آخرين في عداد المفقودين بسبب الإعصار.
وذكرت الحكومة أن القتلى هم 29 رجلاً و10 نساء، وذلك نقلاً عن بيانات من ولاية جيريرو التي تقع بها أكابولكو.
وأضافت أن أكثر من 220 ألف منزل و80 بالمئة من قطاع الفنادق تضرروا وأن أكثر من 513 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء.
وتُقدر تكلفة الدمار الذي خلفه أوتيس بمليارات الدولارات، وتم إرسال ثمانية آلاف جندي لمساعدة الميناء المتضرر في التعافي.

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