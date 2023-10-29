ارتفاع إصابات مرض الجلد العقدي في كوريا الجنوبية

ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض الجلد العقدي الذي يصيب الماشية في كوريا الجنوبية إلى 60 حالة اليوم الأحد بعد مرور 10 أيام من تفشي المرض في البلاد، وفقاً لما أعلنه المقر المركزي لإدارة الكوارث في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد كانت قد أبلغت عن أول حالة إصابة بالمرض في يوم 20 أكتوبر الجاري.

وتم تأكيد 3 حالات في اليوم التالي، و6 حالات في يوم 22 من ذات الشهر، و7 حالات في اليوم التالي.

كما تم تأكيد 12 حالة في يوم 24 أكتوبر، و9 حالات في كل من يومي 25 و26 من الشهر ذاته، و5 حالات في اليوم التالي.

وتم إعدام 3 آلاف و959 رأس ماشية أو سيتم إعدامها في 60 مزرعة.

وأبلغت 6 مدن وأقاليم عن حالات الإصابة بالمرض، بما في ذلك إقليم تشونج تشيونج الجنوبي، وإقليم كيونجكي، ومدينة إنتشون، وإقليم تشونج تشيونج الشمالي، وإقليم كانج وون، وإقليم جولا الشمالي.

يذكر أن مرض الجلد العقدي هو مرض شديد العدوى يسبب آفات جلدية وحمى وفقدان الشهية، مما يؤدي غالباً إلى انخفاض إنتاج الحليب وحتى النفوق. ويصيب الماشية والجاموس عن طريق البعوض والحشرات الأخرى التي تتغذى على الدم. إلا أن المرض لا يصيب الإنسان.