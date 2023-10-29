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وزير خارجية الصين يعلّق على قمة بايدن وشي المحتملة

وزير خارجية الصين وانغ يي (يسار الصورة) يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
29 أكتوبر 2023 16:40

علّق وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، على القمة المحتملة بين الرئيس الصيني جين بينغ ونظيره الأميركي جو بايدن.
وقال وانغ إن الطريق إلى القمة بين الرئيسين «مليئة بالعقبات»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصين الجديدة للأنباء، فيما يختتم زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.
والتقى وانغ بالرئيس الأميركي ومسؤولين كبار آخرين هذا الأسبوع، واتفق الجانبان الجمعة على عقد اجتماع بين الرئيسين الشهر المقبل. ودعا بايدن نظيره الصيني لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر المقبل، في ظل خلافات بين القوتين العظميين. ولم يؤكد الرئيس الصيني حضوره.
وفي حدث نظمه معهد «آسبن» للأبحاث الاستراتيجية في واشنطن، قال وانغ إن «الجانبين يأملان في تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على العمل معاً من أجل عقد قمة في سان فرانسيسكو بين رئيسي الدولتين»، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وحذر وانغ، بحسب الوكالة، من أن «الطريق إلى سان فرانسيسكو مليئة بالعقبات». يعود آخر لقاء بين بايدن وشي إلى قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر 2022.
وقال وانغ إنه يتعين على الجانبين «القضاء على التدخلات وتجاوز العقبات وتعزيز التوافق ومراكمة النتائج»، وفقاً لشينخوا.
كان مسؤولون أميركيون وصينيون أكدوا أن البلدين اتفقا، من حيث المبدأ، على عقد اجتماع الشهر المقبل بين الرئيسين بايدن وشي، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على الجانبين وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر أميركية.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن تفاصيل الاجتماع لا تزال قيد الإعداد.

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المصدر: وكالات
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شي جين بينغ
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