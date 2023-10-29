أميركا تدلي بتصريحات بشأن محادثات سودانية

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والسعودية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، أعادت إطلاق محادثات إنسانية ولوقف إطلاق النار في السودان.وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الوزارة، «ما من حل عسكري مناسب لهذا الصراع. ندعو للتعامل مع المحادثات بشكل بناء مع حتمية إنقاذ الأرواح وتقليص» التصعيد العسكري، إضافة إلى «إنشاء مسار للخروج من الصراع عبر التفاوض».

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل إصابات بالكوليرا وحمى الضنك في الفترة بين 15 يوليو و27 أكتوبر الجاري.

وأفاد تقرير الوزارة، الذي نشر أمس السبت، عن وفاة 49 شخصا في السودان، بينهم 33 في ولاية القضارف شرق البلاد، نتيجة الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى تسجيل 3316 إصابة بالمرض بينها 2152 حالة في القضارف.

كما توفي 73 شخصاً، بحسب تقرير الوزارة، نتيجة الإصابة بالكوليرا، معظمهم في القضارف والعاصمة الخرطوم، فيما سجل عدد الإصابات 1059 حالة في ولايات القضارف والخرطوم وجنوب كردفان والجزيرة.

منذ 15 أبريل الماضي، أدى التصعيد العسكري إلى سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح نحو 6 ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة.