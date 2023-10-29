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روسيا تعلن خسائر أوكرانيا من الجنود والعتاد في 24 ساعة

جنود من الجيش الأوكراني
29 أكتوبر 2023 19:01

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، خسائر الجيش الأوكراني من الأرواح والمعدات في منطقة جنوب دونيتسك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 130 جنديا وناقلة جند مدرعة ومركبتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-20"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أصابت أيضا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني بالقرب من "أوجليدار" و"فوديانيوي" في دونيتسك.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 55 جنديا ومركبتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز مستا-بي في منطقة خيرسون نتيجة الهجمات النارية خلال اليوم".
ومن جهة أخرى، أعلن فاديم أستافيف رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 150 جنديا ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق "هيمارس" جراء الضربات التي شنتها مجموعة القتال الجنوبية الروسية.
وقال أستافيف "في منطقة دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب القتالية، بدعم من نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية. وألحقت النيران أضرارا بالقوى البشرية والمعدات في مناطق كراسنوي وكورديوموفكا وكليششيفكا".
وأكد أستافييف "في هذه المنطقة، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 150 جنديا، ومدفع هاوتزر من طراز إم 119 عيار 105 ملم، ومركبة قتالية من طراز الصواريخ متعددة الإطلاق هيمارس، بالإضافة إلى مدفع هاون عيار 120 في منطقة فيرخنيكامينسكي".
وأضاف رئيس المركز الصحفي أن المجموعة دمرت أيضا 14 طائرة مسيرة، فضلا عن 8 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" في منطقتي "فيسيولوي" و"سبورنوي". 

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المصدر: وكالات
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