البرتغال تعيد تنظيم شؤون الهجرة لتسريع البت في الملفّات

باشرت وكالة جديدة، تُعنى بالهجرة عملها في البرتغال، اليوم الأحد، وذلك سعيا لتحقيق أهداف من بينها تسريع البت بآلاف الملفّات وفقاً للحكومة، في خطوة تندرج في إطار إعادة تنظيم مكاتب الهجرة واستقبال الأجانب ومراقبة الحدود.

وتحلّ "وكالة الاندماج والهجرة واللجوء" محلّ دائرة الأجانب والحدود التي كانت مسؤولة بشكل خاص عن مراقبة الحدود وتخصيص تصاريح الإقامة.

ونقلت صلاحيات الدائرة إلى هيئات أخرى عدّة، وذلك في إطار هذا الإصلاح.

وستتم مراقبة الحدود من قبل شرطة الأمن العام والدرك، في حين ستتولى الشرطة القضائية مسؤولية التحقيقات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وستتولى "وكالة الاندماج والهجرة واللجوء"، التي ستتخذ من العاصمة لشبونة مقراً، مسؤولية القضايا الإدارية المتعلّقة بتنظيم وإدماج الأجانب.

يتمثل الهدف من وراء إنشائها في "الحدّ من البيروقراطية وتقديم خدمة أفضل للمهاجرين الذين يختارون العيش في البرتغال"، حسبما قالت آنا كاتارينا مينديز وزيرة الشؤون البرلمانية لصحيفة "بوبليكو". وستكون وزارة الشؤون البرلمانية مسؤولة عن هذا الكيان الجديد.

وتعوّل الوكالة، التي ينبغي أن تضمّ عدداً أكبر من الموظفين ومن نقاط استقبال المهاجرين، على تحديث نظام معالجة طلبات الإقامة للتعامل مع ملفات عالقة يتخطى عددها 300 ألف، وفقاً لـ"بوبليكو".

وشدّدت كاتارينا مينديز على أنّ البرتغال "يجب أن تظلّ مرجعاً في مجال الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية في استقبال المهاجرين واللاجئين"، مضيفة أنه بحلول نهاية العام "ستكون الأولوية للمّ شمل العائلات".