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قتلى وجرحى جراء حادث قطار في الهند

حادث قطار في الهند
29 أكتوبر 2023 21:20

قال مسؤول حكومي كبير، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب نحو 25 آخرين في حادث قطار بولاية أندرا براديش الهندية، اليوم الأحد.
وقالت وزارة السكك الحديدية، في بيان، إن عربتين لأحد القطارين خرجتا عن مسارهما وإن تحقيقا أوليا خلص إلى أن «خطأ بشريا» أدى إلى الاصطدام الناجم عن "تجاوز الإشارة".
وأكد ناجالاكشمي إس.، وهو مسؤول حكومي كبير في منطقة «فيزياناجارام» القريبة من موقع الحادث، أن 27 شخصا أصيبوا وإن 90 راكبا كانوا على متن العربتين المتضررتين من الحادث.
وأوضح المسؤول أن فرق الإنقاذ توجد في موقع الكارثة بالقرب من منطقة «فيزياناجارام» في الولاية التي تقع جنوب الهند.
وقال مسؤول كبير في السكك الحديدية إن الحادث وقع عندما توقف أحد القطارين بسبب انقطاع في كابل علوي وإن القطار الآخر اصطدم به، مما أدى إلى خروج عربتي القطار المتوقف عن مسارهما.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه تحدث مع وزير السكك الحديدية.
ونقل موقع «هندوستان تايمز»، أن «جاغان موهان ريدي رئيس وزراء ولاية أندرا براديش أمر باتخاذ إجراءات إغاثة فورية وإرسال أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف... واتخاذ جميع أنواع الترتيبات في المستشفيات القريبة لتوفير رعاية طبية جيدة للمصابين».
وأضاف بيان، صادر عن مكتب رئيس وزراء الولاية، أن «رئيس الوزراء أصدر أوامره للتنسيق بين الإدارات الحكومية الأخرى، بما في ذلك الصحة والشرطة لاتخاذ إجراءات الإغاثة السريعة وضمان حصول المصابين على الخدمات الطبية السريعة».

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