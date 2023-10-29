الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيل جراء مداهمة سيارة لجمع من الناس في ألمانيا

أفراد من الشرطة الألمانية
29 أكتوبر 2023 23:22

أعلنت الشرطة وقوات الإطفاء في مدينة مونشنجلادباخ الألمانية وفاة امرأة متأثرة بإصاباتها جراء مداهمة حافلة صغيرة لجمع من الأشخاص كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في المدينة الواقعة غربي ألمانيا مساء أمس السبت.
ورجحت مصادر بأن ما حدث يرجع إلى مشكلة صحية وقعت لقائد الحافلة الصغيرة. وذكرت الشرطة والإطفاء أن المرأة (56 عاما) توفيت في المستشفى متأثرة بإصاباتها القاتلة وذلك بعد فترة وجيزة من الحادث الذي أسفر أيضا عن وقوع إصابات طفيفة لدى ثلاثة مراهقين.
وقال متحدث باسم الشرطة إن السائق فقد الوعي على الأرجح ما أسفر عن وقوع الحادث. وخضع السائق (57 عاما) للعلاج في القسم الداخلي في أحد المستشفيات.
ولا تزال التحقيقات، التي يشارك فيها متخصصون تابعون لشرطة كولونيا، تعمل على كشف الملابسات الدقيقة للحادث.
وفقا لبيانات الشرطة، كانت الحافلة الصغيرة انحرفت إلى يمين الطريق وداهمت مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون عند المحطة في منطقة "رايت".

أخبار ذات صلة
100 جامعة عالمية تشارك في معرض «نجاح أبوظبي» اليوم
«أبيض الشاطئية» يصطاد برونزية «نيوم الدولية»
المصدر: د ب أ
ألمانيا
سيارة
مداهمة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
جوتيريش يدلي بتصريح في منطقة الهيمالايا
الأخبار العالمية
جوتيريش يحذّر من "كارثة" تنجم عن "جنون" تغير المناخ
اليوم 21:00
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
جلسات في مؤتمر الناشرين 2023
التعليم والمعرفة
جلسات عقود بيع وشراء حقوق النشر تبدأ في «مؤتمر الناشرين»
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©