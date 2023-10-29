أستراليا تنسحب من مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

انسحبت أستراليا، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة.

وقال دون فاريل وزير التجارة الأسترالي، في بيان اليوم الأحد من أوساكا باليابان، حيث التقى بممثلين أوروبيين على هامش اجتماع مجموعة السبع "لم يكن بالإمكان تحقيق تقدم" في المفاوضات مع أوروبا.

وقال إن "المفاوضات ستستمر، وآمل أن نوقع في يوم ما على اتفاق يعود بالنفع على كل من أستراليا وأصدقائنا الأوروبيين".

يعمل الجانبان على إبرام اتفاق للتجارة الحرة منذ أكثر من خمس سنوات، وبينما تحقق اتفاق عريض في معظم المجالات، تبقى مسائل زراعية قليلة تهدد بعرقلة التوصل إلى الاتفاق. وتضغط أستراليا من أجل وصول منتجاتها من اللحم البقري ولحم الضأن والسكر بشكل أكبر إلى السوق الأوروبية، بينما تريد بروكسل إنهاء وضع محددات مواقع جغرافية معينة على بعض المنتجات.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن "المفوضية تأسف لعدم إحراز تقدم خلال المفاوضات في أوساكا".

وأضافت أن "الجانب الأسترالي أعاد طرح عروض زراعية لا تعكس المفاوضات الأخيرة والعملية التي جرت بين كبار المسؤولين. المفوضية الأوروبية مستعدة لمواصلة المفاوضات".