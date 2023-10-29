الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أستراليا تنسحب من مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

وزير التجارة الأسترالي دون فاريل
29 أكتوبر 2023 23:35

انسحبت أستراليا، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة.
وقال دون فاريل وزير التجارة الأسترالي، في بيان اليوم الأحد من أوساكا باليابان، حيث التقى بممثلين أوروبيين على هامش اجتماع مجموعة السبع "لم يكن بالإمكان تحقيق تقدم" في المفاوضات مع أوروبا.
وقال إن "المفاوضات ستستمر، وآمل أن نوقع في يوم ما على اتفاق يعود بالنفع على كل من أستراليا وأصدقائنا الأوروبيين".
يعمل الجانبان على إبرام اتفاق للتجارة الحرة منذ أكثر من خمس سنوات، وبينما تحقق اتفاق عريض في معظم المجالات، تبقى مسائل زراعية قليلة تهدد بعرقلة التوصل إلى الاتفاق. وتضغط أستراليا من أجل وصول منتجاتها من اللحم البقري ولحم الضأن والسكر بشكل أكبر إلى السوق الأوروبية، بينما تريد بروكسل إنهاء وضع محددات مواقع جغرافية معينة على بعض المنتجات.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن "المفوضية تأسف لعدم إحراز تقدم خلال المفاوضات في أوساكا".
وأضافت أن "الجانب الأسترالي أعاد طرح عروض زراعية لا تعكس المفاوضات الأخيرة والعملية التي جرت بين كبار المسؤولين. المفوضية الأوروبية مستعدة لمواصلة المفاوضات".

أخبار ذات صلة
مساعدات أوروبية لدعم المهاجرين العائدين لأفغانستان
نائب الرئيس الأميركي السابق ينسحب من انتخابات الرئاسة
المصدر: وكالات
أستراليا
الاتحاد الأوروبي
اتفاق تجارة حرة
مفاوضات
انسحاب
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
جوتيريش يدلي بتصريح في منطقة الهيمالايا
الأخبار العالمية
جوتيريش يحذّر من "كارثة" تنجم عن "جنون" تغير المناخ
اليوم 21:00
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
جلسات في مؤتمر الناشرين 2023
التعليم والمعرفة
جلسات عقود بيع وشراء حقوق النشر تبدأ في «مؤتمر الناشرين»
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©