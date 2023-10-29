الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع عدد قتلى الإعصار "أوتيس" في المكسيك

دمار هائل في مدينة "أكابولكو" جراء الإعصار "أوتيس" في المكسيك
29 أكتوبر 2023 23:47

قالت إيفلين سالجادو حاكمة ولاية جيريرو المكسيكية، الأحد، إن عدد قتلى الإعصار "أوتيس" ارتفع إلى 43 شخصا.
كانت الحكومة المكسيكية قد سجلت 39 وفاة و10 مفقودين حتى أمس السبت، جراء الإعصار وهو عاصفة من الفئة الخامسة ضربت مدينة "أكابولكو" المطلة على المحيط الهادي.
وأفادت سالجادو، في منشور على منصة "إكس"، أن المحصلة الجديدة للوفيات تشمل 33 رجلا و10 نساء.
وأضافت أن الكهرباء عادت إلى 58 بالمئة من "أكابولكو" وأن المسؤولين يعكفون على تقييم الأضرار في مدينتي "أكوابولكا" و"كويوكا دي بينيتيز" القريبة.
وأردفت "هذه أيام لا يتوقف فيها العمل"، في إشارة إلى عمل المسؤولين لتوزيع المساعدات.
ولا يزال بعض السكان يبحثون عن أفراد أسرهم بعد أن فقدوا الاتصال معهم عندما ضربت العاصفة يوم الأربعاء.
وغمر الإعصار "أوتيس" المدينة مصحوبة برياح بلغت سرعتها 266 كيلومترا في الساعة ليلحق أضرارا بالغة بمنازل ومتاجر وفنادق، كما تسبب في قطع الاتصالات.

أخبار ذات صلة
حصيلة جديدة لقتلى الإعصار "أوتيس" تنضاف لعشرات المفقودين
فيرستابن يعادل «بروست 51»
المصدر: رويترز
إعصار
المكسيك
وفيات
قتلى
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
جوتيريش يدلي بتصريح في منطقة الهيمالايا
الأخبار العالمية
جوتيريش يحذّر من "كارثة" تنجم عن "جنون" تغير المناخ
اليوم 21:00
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
جلسات في مؤتمر الناشرين 2023
التعليم والمعرفة
جلسات عقود بيع وشراء حقوق النشر تبدأ في «مؤتمر الناشرين»
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©