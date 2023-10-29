ارتفاع عدد قتلى الإعصار "أوتيس" في المكسيك

قالت إيفلين سالجادو حاكمة ولاية جيريرو المكسيكية، الأحد، إن عدد قتلى الإعصار "أوتيس" ارتفع إلى 43 شخصا.

كانت الحكومة المكسيكية قد سجلت 39 وفاة و10 مفقودين حتى أمس السبت، جراء الإعصار وهو عاصفة من الفئة الخامسة ضربت مدينة "أكابولكو" المطلة على المحيط الهادي.

وأفادت سالجادو، في منشور على منصة "إكس"، أن المحصلة الجديدة للوفيات تشمل 33 رجلا و10 نساء.

وأضافت أن الكهرباء عادت إلى 58 بالمئة من "أكابولكو" وأن المسؤولين يعكفون على تقييم الأضرار في مدينتي "أكوابولكا" و"كويوكا دي بينيتيز" القريبة.

وأردفت "هذه أيام لا يتوقف فيها العمل"، في إشارة إلى عمل المسؤولين لتوزيع المساعدات.

ولا يزال بعض السكان يبحثون عن أفراد أسرهم بعد أن فقدوا الاتصال معهم عندما ضربت العاصفة يوم الأربعاء.

وغمر الإعصار "أوتيس" المدينة مصحوبة برياح بلغت سرعتها 266 كيلومترا في الساعة ليلحق أضرارا بالغة بمنازل ومتاجر وفنادق، كما تسبب في قطع الاتصالات.