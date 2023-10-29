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في مئوية الجمهورية.. أردوغان يعد الأتراك بـ"النجاح والنصر"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
29 أكتوبر 2023 23:58

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية، اليوم الأحد، أن "أي قوة إمبريالية" لن تستطيع عرقلة مسيرة بلاده نحو "النجاح والنصر".
وقال، في كلمة ألقاها من القصر الجمهوري الواقع على مضيق البوسفور في إسطنبول عند الساعة 19,23 بالتوقيت المحلّي (16,23 ت غ)، وذلك في إشارة إلى العام 1923 الذي أُعلنت خلاله الجمهورية "لن تستطيع أي قوة إمبريالية عرقلة مسيرة الجمهورية التركية نحو السعادة والنجاح والنصر".
وأضاف أردوغان أنه يعتز "بكل مرحلة من ماضينا المجيد".
وأضاءت ألعاب نارية وعروض ضوئية نفّذتها مسيّرات مضيق البوسفور بعد خطاب الرئيس التركي.
وفي وقت سابق الأحد، نُفّذ استعراض عسكري جوي وبحري في مضيق البوسفور، احتفالاً بالمناسبة التي أتاحت استعراض قوة تركيا وجيشها الذي يعدّ الثاني في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من ناحية عديد القوات والثامن في العالم.
ونفّذت طائرات "اف 16" أميركية الصنع استعراضا رسمت خلاله في السماء الرقم مئة كدلالة على مرور مئة عام على إعلان الجمهورية. وبعد ذلك، افتتحت حاملة الطائرات "أناضول" المخصصة لحمل الطائرات المسيّرة "أكبر استعراض بحري" في التاريخ، حيث تقدّمت أسطولاً مكوّناً من مئة سفينة أبحرت في المضيق باتجاه البحر الأسود.
وافتتح الرئيس التركي الاحتفالات، صباح اليوم الأحد، بوضع إكليل من الزهور عند ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.
وقال "جمهوريتنا بأمان وفي أيدٍ أمينة أكثر من أي وقت مضى. ارقد بسلام".

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المصدر: وكالات
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