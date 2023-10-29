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مساعدات أوروبية لدعم المهاجرين العائدين لأفغانستان

مساعدات أوروبية لدعم المهاجرين العائدين لأفغانستان
30 أكتوبر 2023 01:15

كابول (وكالات)

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تعهدت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان بتقديم 15 مليون يورو لمساعدة المهاجرين العائدين إلى البلاد، مما يؤكد التزام التكتل بمساعدة هؤلاء الأفراد الذين يقطعون رحلة العودة العسيرة إلى الوطن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية الأفغانية، أمس. 
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن مساعدات الاتحاد الأوروبي سيتم توجيهها من خلال المنظمة الدولية للهجرة. 
ويضمن هذا النهج التعاوني، أن يتم توزيع مساهمات الاتحاد الأوروبي بكفاءة وفعالية لمن هم بحاجة إليها، مما يؤكد الالتزام بمعالجة تحديات الهجرة بطريقة منسقة. 
وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بضمان أن يشعر المهاجرون العائدون إلى البلاد، بالأمان، وبأن يحصلوا على الدعم اللازم لاستعادة الشعور بأنهم في وطنهم. 
ويواجه حوالي ثلث سكان أفغانستان انعدام الأمن الغذائي «الحاد»، والذي تفاقم بسبب سلسلة الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، «يواجه أكثر من 15 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود 2.8 مليون شخص في مستويات الطوارئ، على بعد خطوة واحدة من المجاعة».

أفغانستان
المهاجرين
الاتحاد الأوروبي
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